شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد سريان قرارات غلق الحدائق والمتنزهات في الأحياء (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجري اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة ميدانية لمتابعة سريان قرارغلق الحدائق والمتنزهات لمنع تجمعات المواطنين خلال إحتفالات أعياد الربيع (شم النسيم) وذلك في إطار خطة الدولة لمنع إنتشارمرض كورونا، كما تفقد محيط حدائق الأورمان والحيوان بالجيزة وحديقة سفاري بارك بإمبابة، وعدداً من المتنزهات.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة استمرار المتابعة على مدار اليوم للتأكد من إستمرارالغلق ورصد المحال العامة والمقاهى المخالفة للإجراءات الاحترازية.

ويهيب المحافظ المواطنين بالالتزام بالاحتفال بأعياد الربيع في المنازل، حفاظاً على سلامتهم والبعد عن التجمعات ومراعاة الإشتراطات الصحية، وعلى رأسها إرتداء الكمامة والتباعد، مؤكداً على حرص الدولة وأجهزتها المختلفة على الحفاظ على صحة المواطنيين، من خلال إتخاذ هذه الإجراءات لمنع انتشارفيروس كورونا، خلال فترة الأعياد.