شكرا لقرائتكم خبر عن «زاد 9 جنيهات».. سعر الذهب في مصر وعالميا في منتصف تعاملات اليوم الإثنين 3 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل سعر الذهب في مصر في منتصف التعاملات، اليوم الاثنين 3 مايو 2021، ارتفاعه منذ الصباح وذلك بعد فترة الاستقرار التي حققها منذ يوم الجمعة الماضية، حيث حقق الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر ارتفاعا بمقدار 9 جنيهات بعد سعر الاستقرار الذي حققه منذ يوم الجمعة وحتى مساء الأحد.

كما واصل سعر الذهب عالميا ارتفاعه مع منتصف التعاملات اليوم الاثنين، ويؤكد الخبراء أن هناك زايادة في الطلب على المعدن الأصفر بسبب تراجع سندات الخزانة الأمريكية وثبات مؤشر الدولار مع مخاوف تزايد الاصابة بفيروس كورونا «كوفيد 19» حيث ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.4%، بينما حققت الأوقية «الأونصة» في التعاملات الفورية ارتفاعا بمقدار 19 دولارات تقريبا .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر، في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، 788.32 جنيه، وكان في الصباح، 783.65 جنيه، بينما كان في نهاية تعاملات الأحد، 779.28 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، في منتسف التعاملات اليوم الاثنين، 1،789.92 $، وكانت في الصباح 1،778.44 $، بينما كانت مساء الأحد 1،768.91 $ .

«المصرى اليوم» تنشر سعر الذهب في مصر وعالميا في منتصف تعاملات اليوم الاثنين 3 مايو 2021

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب في بداية التعاملات اليوم الإثنين 3 مايو 2021

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب في نهاية التعاملات امس الأحد 2 مايو 2021

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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