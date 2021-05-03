شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توجه نصائح للحفاظ على الجسم خلال شم النسيم (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نصحت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الحرص على شرب كميات كبيرة من الماء، للحفاظ على صحة الجسم خلال احتفالات شم النسيم.

وطالبت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الإثنين، بضرورة الإكثار من تناول الخضراوات مثل «الخس والبصل»، وابتعاد مرضي السكر عن تناول الخبز، حيث إنه يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.