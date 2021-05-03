شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: «مستورة» من أنجح المبادرات المستهدفة للمرأة المعيلة ضمن «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نيفين القباج، وزير التضامن الإجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعي، إن مبادرة «مستورة» تعد من أنجح المبادرات المصرية التى استهدفت المرأة المعيلة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والذى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاقها بهدف تغيير الأوضاع المعيشية، وإحداث نقلة في تحسين جودة الحياة والعمل على التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا وخاصة المرأة.

وأوضحت «القباج» في بيان، الاثنين، أن الوزارة تعمل على تشغيل القادرين على العمل من الفئات المستحقة للدعم، ودفعهم للانتقال من الحماية إلى الإنتاج لذلك سوف يتم توجيه تمويل مستورة في الفترة القادمة في القرى والمحافظات المستهدفة من تكافل وكرامة لافتة إلى أن تمويل «مستورة» تم تطبيقه بالفعل على أرض الواقع منذ بداية انطلاقه فى عام المرأة 2017، بتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية، بتخصيص 250 مليون جنيه للمبادرة التى تنفذ برعاية بنك ناصر الاجتماعى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر الذي يحرص على توفير شتى سبل الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية للمرأة المصرية، لاسيما السيدات المعيلات لأسرهن.

وتستهدف المبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة المصرية بقرض عينى مباشر غير نقدى، يسلم كمشروع مما كان سببا في وتمكين المرأة اقتصاديًا بتوفير فرص عمل لها، وتمكينها لكى تصبح عضوًا منتجًا فى المجتمع حيث استطاع تمويل «مستورة» أن يشكل فارقًا كبيرًا في الحياة الشخصية والمهنية لعدد كبير من النساء البسيطات، وحولهن إلى منتجات قادرات على العمل وكسب القوت.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي أحد المستفيدات من التمويل في احتفالية الأم المثالية هذا العام.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن عدد المستفيدين من التمويل بلغ أكثر من 20 ألف سيدة بمبلغ إجمالي 340 مليون جنيه تقريبا منذ بدء النشاط وقد نجح تمويل مستورة في تغطية كافة مشروعات التنمية حيث تنوعت الأنشطة ما بين مشروعات تجارية احتلت الصدارة في التنفيذ وبلغ عددها اكثر من 10 آلاف مشروعا بقيمة إجمالية تصل إلى 170 مليون جنيه يليها في الاقبال على التنفيذ مشروعات الانتاج الحيواني والتي بلغ عددها 7500 مشروعًا بإجمالي 134 مليون جنيه تقريبا بينما يأتي تنفيذ المشروعات المنزلية بعدد 1581 مشروعًا بإجمالي 18 مليون جنيه تقريبا ثم المشروعات الصناعية والمشروعات الخدمية .

وأضافت «القباج» أنه تم إعادة إطلاق مشروع تمويل مستورة للمرأة المعيلة بمحددات وشروط أكثر تيسيرًا بهدف العمل على تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا مع تقديم حزمة من الخدمات والاجراءات التى من شأنها اتاحة نماذج تنموية شاملة مع تقديم خدمات التدريب علي إدارة المشروعات و التسويق و التوزيع لضمان فرص أكبر لنجاح المشروعات الممولة، بالإضافة إلى توفير حسابات إدخارية متناهية الصغر للمستفيدات وتوفير كروت ميزة موضحة ان البنك بصدد صرف عدد ٤٠٠ مشروع بمحافظات الوادي الجديد وسيناء وكفر الشيخ ما بين مشروعات تمويل نشاط الثروة السمكية والمشروعات الصناعية والتكميلية وأيضًا النشاط الزراعي والإنتاج الحيواني والمشروعات التجارية كما سيتم وضع الأولوية للمحافظات الحدودية والعمل على الاهتمام بالتنمية الشاملة وبالأخص قرى مبادرة حياة كريمة لتقديم نموذج تنموى متكامل لتمويل مشروعات متنوعة وفقا للدراسة المجتمعية و التسويقية الخاصة بنقاط التميز لكل قرية.

وعن شروط منح التمويل، أوضحت «القباج» أن منح التمويل يتم في صورة مشروعات وليس مبالغ نقدية يتم الحصول عليها بعد استيفاء شروط المنح على أن يتراوح عمر المستفيد ما بين 21 إلى 60 عامًا.

جدير بالذكر أن سداد التمويل يكون بحد أقصى 24 شهرًا وتتراوح قيمة التمويل بين 4 آلاف و30 ألف جنيه.