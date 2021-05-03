شكرا لقرائتكم خبر عن خلال شم النسيم.. محافظ أسوان يتفقد الحدائق العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بعض الحدائق العامة والمتنزهات والملاهي، للتاكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، التي أقرها مجلس الوزراء بغلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات خلال أعياد شم النسيم.

وأكد المحافظ أن الهدوء التام يسود الشارع الأسوانى ولا توجد أي تجمعات للمواطنين تزامناً مع أعياد شم النسيم بعد غلق الحدائق العامة والمتنزهات والملاهى والمولات والكافتيريات والكافيهات العامة خلال فترة الأعياد بداية من عيد القيامة المجيد وحتى عيد الفطر مروراً بعيد شم النسيم، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار تفعيل خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا والقرارات التي أصدرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

وأضاف اللواء أشرف عطية أن هناك توجيهات مشددة لرؤساء المراكز والمدن بضرورة تطبيق نفس الإجراءات بكل حزم حيث قامت المحافظة بشكل استباقى بإصدار قرارات بالتنسيق مع اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان استهدفت منع التجمعات والاختلاط والتزاحم حيث تم تعليق كافة الرحلات النيلية سواء كانت شراعية أو بالموتور في مجرى نهر النيل وبحيرة ناصر والتى تعتبر بؤر للتجمعات داخل المراكب أو اللنشات.

وأشار إلى أنه تم التشديد أيضاً على متابعة المناطق التي تشهد إقبالاً من مئات المواطنين كل عام بجوار كوبرى أسوان الملجم، وكذا شاطئ منطقة المغارة بالأعقاب وغيرها حيث أن هناك متابعة على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية مع غرف عمليات الوحدات المحلية بالمدن والمراكز والمديريات الخدمية لضمان الالتزام وتطبيق القانون بحزم ضد من يخالف قرارات الحكومة والتي تأتي حفاظًا على السلامة والصحة العامة للمواطنين.