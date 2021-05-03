شكرا لقرائتكم خبر عن حى مصر القديمة يرفع مخلفات القمامة بعزبة خير الله وغلق مقاهى مخالفة بالمنيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت الأجهزة التنفيذية بحى مصر القديمة بالقاهرة، برئاسة اللواء خالد شحاتة، حملة نظافة مكبرة بالتعاون مع فرع هيئة النظافة وتجميل القاهرة، على منطقة عزبة خير الله وشارع السبع بنات ومطلع عزبة خيرالله و شارع سور أرض الاثار بعزية خيرالله بالإشراف من وحدة الرصد البيئى والهيئة العامة للنظافة.

وفى السياق تم تبليط شارع عبد العزيز آل سعود بالمنيل ، ببلاط الإنترلوك ، حيث نفذت إدارة الطرق بالحى بإعادة الشئ لأصله مكان أعمال حفر كهرباء، كما نفذت ادارة الإنارة برفع كفاءة الإنارة بنطاق الحى وتم وضع ابواب لفتحات الأعمدة وتغطية جميع الاسلاك المكشوفة حفاظا علي سلامة المواطن.

وشن الحى عدة حملات للتفتيش علي الكافيهات والمقاهي بالمنيل وزهراء مصر القديمة وأسفرت الحملة عن رفع ومصادرة عدد كبير من الشيشة بكافيهات المنيل وغلق عدد منها، وتم إيداع المضبوطات بمخزن الحي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين مع توقيع الغرامات الفورية على المخالفين .

وطالب محافظ القاهرة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم، كما طالب أصحاب المقاهي والكافيهات بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية.















