قتل مسنة لسرقتها ببولاق الدكرور.. النيابة تحيل نجارًا للجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة ببولاق الدكرور، إحالة نجارا متهما بقتل مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية ببولاق الدكرور إلى محكمة الجنايات.

البداية عندما ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على المتهم بقتل مسنة لسرقة مصوغاتها الذهبية في بولاق الدكرور، وسدد المتهم عدة طعنات للمجني عليها مستغلا إقامتها بمفردها.

وكان تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة بلاغًا يفيد العثور على جثة مسنة مصابة بعدة طعنات داخل شقتها، وانتقل المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، إلى محل الواقعة، وتبين اختفاء المصوغات الذهبية الخاصة بالمجني عليها، ووجود بعثرة بمحتويات الشقة، وكشفت تحريات رجال المباحث، أن نجارا وراء ارتكاب الجريمة، حيث استغل إقامتها بمفردها وتردده عليها للعمل بالشقة وارتكب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.