شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم ندوة دينية حول ليلة القدر وفضائل العشر الأواخر من رمضان في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، قيام المديرية بتنظيم لقاء ثقافي ديني عن «ليلة القدر وفضائل العشر الأواخر من رمضان»، وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، يتم عرضه عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك، وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية، وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الندوة يلقيها فضيلة الشيخ عاطف شومان، مدير عام التعليم الثانوي بالأزهر الشريف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، يتحدث فيها عن ليلة القدر والتي تأتي في العشر الأواخر من شهر رمضان، وينتظرها المسلمون بالصلاة والتضرع والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، وهي خير من ألف شهر، ويوضح أيضًا فضل العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

من جانبه، أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور مديرية الشباب والرياضة، لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق ايجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.