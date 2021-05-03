شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا: إلتزام الأهالي بعدم الخروج للحدائق والمتنزهات العامة يعكس وعي المواطنين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أشرف الداوودي، محافظ قنا، إن الحدائق والمتنزهات بجميع مدن المحافظة ظهرت خالية تمامًا من أي رواد للاحتفال بعيد شم النسيم، بعد إجراءات صارمة للوحدات المحلية للمدن، بدأت بغلق كافة الحدائق أمام المواطنين.

وأضاف «الداوودي» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن إلتزام أهالي المحافظة بالتعليمات وعدم الخروج للحدائق والمتنزهات العامة والخاصة يعكس وعى وحرص الأهالي واحساسهم بالمسؤولية تجاه تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد

ووجه محافظ قنا، الشكر للأهالي لحرصهم على التجاوب التام مع الإجراءات الاحترازية المقررة، داعياً إياهم إلى استمرار الإلتزام بمثل هذه الإجراءات لخفض معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم، مؤكدًا أن أجهزة الدولة تبذل قصارى جهدها للخروج من هذه الأزمة والحفاظ على حياة المواطنين.

وأوضح أنه تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة على مدار الساعة لكل الحدائق لاسيما خلال الفترة المسائية والتى تمثل فترة الذروة لخروج المواطنين للمتنزهات.

غلق الحدائق بقنا

غلق الحدائق بقنا