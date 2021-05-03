شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يغادر الغردقة بعد تفقده عددًا من المشروعات بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، ظهر الإثنين، مدينة الغردقة بالطريق البري الساحلي، عائدًا إلى القاهرة، بعد تفقده عددًا من المشروعات ومتابعة تنفيذ تكليفاات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع كفاءة وتطوير مدينتي شرم الشيخ والغردقة؛ ليكونا على أعلى مستوى، وواجهة حضارية للمقاصد السياحية المصرية، في إطار خطة شاملة تستهدف جذب المزيد من السياح من مختلف الوجهات للتمتع بالمزايا الطبيعية التي تجعل مصر قبلة رئيسية للسائحين

كان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء قد وجه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالتوسع في مشروعات تطوير والتجميل بمدينة الغردقة لتليق بمكانتها السياحية والحضارية العالمية تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسي في أول تحرك على أرض الواقع.

وطالب رئيس مجلس الوزراء بسرعة استكمال المشروعات التي يتم العمل بها بالمدينة في أسرع وقت وبكفاءة عالية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها، وإعداد تقرير بالمشروعات التي تحسن الصورة البصرية للمدينة.