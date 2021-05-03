شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا: ضبط آلاف السلع الغذائية والأدوية منتهية الصلاحية خلال أبريل (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أشرف الداوودى، محافظ قنا، إن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين، أسفرت عن ضبط آلاف السلع الغذائية والاستهلاكية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تحرير ٥٩٧ محضر خلال حملات الرقابة والتفتيش التي شنتها المديرية على الأسواق والمخابز خلال شهر أبريل الماضى.

وأضاف «الداووي» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن السلع الغذائية التي تم ضبطها شملت ٥ أطنان سكر، ٤ آلاف و٣٥٠ كجم أرز، ٣ أطنان دقيق مستودعات ومخابز، ٤٧٥ كجم مكرونة، ١٢٥ كجم دقيق فاخر، ٣٨٥٩ عبوة بقالة، ٣٤٠ كجم سمن نباتى، ٨٢ كجم لحوم بلدية، ٢٧ كجم لحوم دواجن.

اللواء أشرف الداودي ، محافظ قنا - صورة أرشيفية

وأشار إلى أن السلع الإستهلاكية التي تم ضبطها شملت ١٦.٥ طن أسمدة كيماوية، ١١٩٠ كجم علف حيوانى، ٣٢٨٧ قطعة أدوات كهربائية، ١٠٠٠ عبوة مستلزمات بيطرية، ٩٨٨ عبوة أدوية، ٢٣٢ قطعة مستلزمات عمارة، مؤكداً أن جميع السلع التي تم ضبطها تمت مصادرتها والتحفظ عليه، موضحا أن حملات التفتيش نجحت أيضاً في تحرير ٥٩٧ محضر مخالفة منها ٤٥١ محضر بالأسواق والمحلات و١٤٦ محضر بالمخابز والمطاحن في مختلف أنحاء المحافظة، مشيرا إلى أنه تم إحالة المخالفين إلى النيابة لإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وذلك تأكيداً لحرص المحافظة وأجهزتها التنفيذية على إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة مدى إلتزام التجار بالأسعار المتداولة.

من جانبه، قال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، اإن المديرية مستمرة في شن حملات يومية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار وضبط السلع مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك والحفاظ على صحة المواطنين.