شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ٣٠ كيلو رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين، الإثنين، من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز، تزامنا مع الاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار، شنت إدارة تموين أبوكبير حملة تفتيشية، برئاسة محمد محيي رئيس الرقابه التموينية، وبحضور مسؤلى الطب البيطري، أسفرت الحملة عن ضبط وإعدام ٣٠ كيلو رنجة بإحدى المحال بالمدينة وتحرير محضر ضد صاحب المحل، كما حررت الحملة محضر ضد أحد أصحاب محال الجزارة لقيامه بالذبح خارج السلخانة وتم التحفظ على ٢٠ كيلو لحوم.

وأكدت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية، لمنع احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء، فضلاً عن التأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.