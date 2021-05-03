شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بمناسبة احتفالات شم النسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري، بمناسبة احتفالات شم النسيم.

وقالت «السيسي» خلال منشور على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «أهنئ الشعب المصري بمناسبة احتفالات شم النسيم، التي تؤكد نهج الشعب المصري في انتصاره للحياة مهما كانت التحديات».

وأضافت: «وإصراره على الانحياز لقيم الجمال التي يستمدها من تاريخه العريق وحضارته التي ألهمت الإنسانية بأكملها، كل عام وأنتم بخير».