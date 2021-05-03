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انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بمناسبة احتفالات شم النسيم

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محسن سميكة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري، بمناسبة احتفالات شم النسيم.

وقالت «السيسي» خلال منشور على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «أهنئ الشعب المصري بمناسبة احتفالات شم النسيم، التي تؤكد نهج الشعب المصري في انتصاره للحياة مهما كانت التحديات».

وأضافت: «وإصراره على الانحياز لقيم الجمال التي يستمدها من تاريخه العريق وحضارته التي ألهمت الإنسانية بأكملها، كل عام وأنتم بخير».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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