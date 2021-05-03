شكرا لقرائتكم خبر عن بيطري الشرقية: تحرير 25محضرًا وضبط 1.5 طن أسماك ولحوم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي محال الجزارة و شوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشدداً علي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية، بالتنسيق مع قسم الصحة العامة والتفتيش علي اللحوم بالإدارات البيطرية ، وبالاشتراك مع الجهات المعنية والمتمثلة في مجالس المدن والرقابة التموينية، ومباحث التموين والرقابة الصحية وجهاز حماية المستهلك، قامت خلال الفترة من 28 إبريل إلى 2 مايو الجاري، بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك بجميع مراكز المحافظة.

وأسفرت الحملات التفتيشية عن تحرير 25 محضر مخالفة بمراكز فاقوس، والقنايات، و بلبيس، و الإبراهيمية، والحسينية ، وأولاد صقر ، وأبو كبير، و ديرب نجم لـ ثلاجة لحفظ اللحوم والأسماك، و4 ثلاجات لحفظ وبيع ا، لأسماك و ٢سوبر ماركت ، و 7 مصانع و محل لبيع الأسماك و 11 محل جزارة ، وتم ضبط 600 كجم رنجة، و 476 كجم أسماك، و 300 كجم جمبري ، و 9 كجم دهون، و 7 كجم لحوم قطع، و 23 كجم قطع دجاج مجهولة المصدر بدون بيانات ، وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها ، و 51 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية و 41 كجم رنجة وفسيخ، و 3 كجم كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، تم تحرير محاضر المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.