شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رصد ملاحظات في النظافة العامة.. محافظ أسوان يستدعي رئيس المدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإستدعاء رئيس مركز ومدينة أسوان ونوابه، بالإضافة إلى رئيس حى غرب، بعد أن رصد بعض الملاحظات في النظافة العامة والتراكمات والإشغالات.

وأعطى المحافظ توجيهاته المشددة برفع المخلفات والقمامة أولاً بأول من الصناديق والحاويات، بجانب رفع التراكمات الناتجة من أعمال الحفر بسبب المشروعات الجارية لأول مرة منذ سنوات تتضمن الإحلال والتجديد للبنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وإتصالات وغاز طبيعى وذلك لتحقيق السيولة المرورية للمشاه والسيارات. فيما تم تحرير محضر غلق لأحد المطاعم الملحقة بعمارة الهيئة المصرية للأوقاف لمخالفة ضوابط وإشتراطات الترخيص.