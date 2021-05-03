محافظ الإسكندرية يفاجئ الشواطئ والمتنزهات والحدائق للتأكد من إلتزامهم بقرار الغلق (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى محمد الشريف محافظ الإسكندرية الاثنين، جولات تفقدية موسعة على الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة للتأكد من الالتزام الكامل بتنفيذ قرارات الدولة المتعلقة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، تزامنًا مع احتفالات شم النسيم، ومنع أي تجمعات محتملة للمواطنين، ومنع إقامة أي احتفالات وفعاليات جماهيرية.

ورافق محافظ الإسكندرية في جولته المهندسة جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، والأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة.

وأكد «الشريف» أن المحافظة رفعت حالة الاستنفار والطوارئ القصوى بجميع أجهزتها التنفيذية بالتنسيق مع المديريات المعنية.

وأضاف أن جميع المسؤولين متواجدين بالشارع على مدار اليوم لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية.

وأشار أنه تم غلق الحدائق والمتنزهات إغلاقا كاملا، بالإضافة إلى غلق جميع شواطئ المحافظة البالغ عددها 66 شاطئًا تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن القيام بتنفيذ حملات موسعة وبشكل دوري.

66 شاطئاً أغلقت أبوابها فى شم النسيم .. محافظ الإسكندرية يفاجئ الشواطئ والمتنزهات والحدائق للتأكد من الالتزام بقرارات الغلق (صور)

66 شاطئاً أغلقت أبوابها فى شم النسيم .. محافظ الإسكندرية يفاجئ الشواطئ والمتنزهات والحدائق للتأكد من الالتزام بقرارات الغلق (صور)

66 شاطئاً أغلقت أبوابها فى شم النسيم .. محافظ الإسكندرية يفاجئ الشواطئ والمتنزهات والحدائق للتأكد من الالتزام بقرارات الغلق (صور)