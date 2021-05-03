شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية فى شم النسيم.. لم يحضر أحد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت شواطئ ومتنزهات وحدائق ودور سينما الإسكندرية، الإثنين، غياب تام على عكس المعتاد للاحتفال بشم النسيم، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق جميع الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة اليوم الاثنين لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومنع الزحام.

وخلا كورنيش الاسكندرية من المارة تمامًا، فيما أغلقت دور السينما في منطقة الرمل أبوابها في وجه الجمهور رافعة شعار لن يدخل أحد اليوم، وأغلقت الشواطئ والحدائق العامة وحديقة حيوان النزهة أبوابها تنفيذا للقرار.

وكان محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أجرى اليوم الاثنين، جولات تفقدية موسعة على الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة للتأكد من الالتزام الكامل بتنفيذ قرارات الدولة المتعلقة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، تزامناً مع احتفالات شم النسيم، ومنع أي تجمعات محتملة للمواطنين، ومنع إقامة أي احتفالات وفعاليات جماهيرية.

وأكد الشريف أن المحافظة رفعت حالة الاستنفار والطوارئ القصوى بجميع أجهزتها التنفيذية بالتنسيق مع المديريات المعنية. وأضاف أن جميع المسؤولين متواجدين بالشارع على مدار اليوم لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية.

وأشار أنه تم غلق الحدائق والمتنزهات إغلاقا كاملا، بالإضافة إلى غلق جميع شواطئ المحافظة البالغ عددها 66 شاطئًا تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن القيام بتنفيذ حملات موسعة وبشكل دوري.

الاسكندرية غياب فى شم النسيم .. دور السينما والشواطئ والمتنزهات لم يحضر أحد (صور)

الاسكندرية غياب فى شم النسيم .. دور السينما والشواطئ والمتنزهات لم يحضر أحد (صور)

الاسكندرية غياب فى شم النسيم .. دور السينما والشواطئ والمتنزهات لم يحضر أحد (صور)

الاسكندرية غياب فى شم النسيم .. دور السينما والشواطئ والمتنزهات لم يحضر أحد (صور)

الاسكندرية غياب فى شم النسيم .. دور السينما والشواطئ والمتنزهات لم يحضر أحد (صور)

غلق الحدائق والمتنزهات في شم النسيم بالأقصر

غلق الحدائق والمتنزهات في شم النسيم بالأقصر

غلق الحدائق والمتنزهات في شم النسيم بالأقصر

غلق الحدائق والمتنزهات في شم النسيم بالأقصر

غلق الحدائق والمتنزهات في شم النسيم بالأقصر

غلق الحدائق والمتنزهات في شم النسيم بالأقصر

غلق الحدائق والمتنزهات في شم النسيم بالأقصر

غلق الحدائق والمتنزهات في شم النسيم بالأقصر

غلق الحدائق والمتنزهات في شم النسيم بالأقصر

الاسكندرية غياب فى شم النسيم .. دور السينما والشواطئ والمتنزهات لم يحضر أحد (صور)

الاسكندرية غياب فى شم النسيم .. دور السينما والشواطئ والمتنزهات لم يحضر أحد (صور)

الاسكندرية غياب فى شم النسيم .. دور السينما والشواطئ والمتنزهات لم يحضر أحد (صور)

الاسكندرية غياب فى شم النسيم .. دور السينما والشواطئ والمتنزهات لم يحضر أحد (صور)

الاسكندرية غياب فى شم النسيم .. دور السينما والشواطئ والمتنزهات لم يحضر أحد (صور)

الاسكندرية غياب فى شم النسيم .. دور السينما والشواطئ والمتنزهات لم يحضر أحد (صور)

الاسكندرية غياب فى شم النسيم .. دور السينما والشواطئ والمتنزهات لم يحضر أحد (صور)

الاسكندرية غياب فى شم النسيم .. دور السينما والشواطئ والمتنزهات لم يحضر أحد (صور)

الاسكندرية غياب فى شم النسيم .. دور السينما والشواطئ والمتنزهات لم يحضر أحد (صور)

الاسكندرية غياب فى شم النسيم .. دور السينما والشواطئ والمتنزهات لم يحضر أحد (صور)

الاسكندرية غياب فى شم النسيم .. دور السينما والشواطئ والمتنزهات لم يحضر أحد (صور)

الاسكندرية غياب فى شم النسيم .. دور السينما والشواطئ والمتنزهات لم يحضر أحد (صور)

الاسكندرية غياب فى شم النسيم .. دور السينما والشواطئ والمتنزهات لم يحضر أحد (صور)

الاسكندرية غياب فى شم النسيم .. دور السينما والشواطئ والمتنزهات لم يحضر أحد (صور)

الاسكندرية غياب فى شم النسيم .. دور السينما والشواطئ والمتنزهات لم يحضر أحد (صور)