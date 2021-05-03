شكرا لقرائتكم خبر عن في شم النسيم.. غلق جميع الحدائق والمتنزهات العامة بالشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، الإثنين، غلق جميع الحدائق والمتنزهات العامة بالكامل لمنع تجمعات المواطنين للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، تنفيذاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وشدد محافظ الشرقية في تصريحات صحفية، الاثنين، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تنفيذ قرار غلق الحدائق والمتنزهات غلقاً كاملاً، مع تكثيف أعمال النظافة والتطهير والتعقيم بالشوارع والميادين والحدائق من خلال خطة التطهير بمختلف الشوارع والأماكن الحيوية بنطاق المحافظة، فضلاً عن الاستمرار في نشر الرسائل التوعوية للمواطنين لتعريفهم بفيروس كورونا واعراضه وكيفية الوقاية منه.

وطالب محافظ الشرقية المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا، وارتداء الكمامة الواقية، واستخدام المطهرات الشخصية والبعد عن التجمعات والأماكن المزدحمة، لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا لكي نعبر من تلك المحنة بأقل الخسائر البشرية.