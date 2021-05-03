شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يُشيد بالتزام المواطنين بعدم التواجد في الحدائق خلال شم النسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأثنين، بالتزام المواطنين وعدم التواجد بالشواطئ والحدائق خلال أعياد شم النسيم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات المرحلة الثالثة من فيروس كورونا المستجد

وقال المحافظ في تصريحات صحفية، الإثنين، إن المواطن يعى جيدا بخطورة المرحلة الراهنة وعليه أن يدعم جهود الدولة والأجهزة التنفيذية في مواجهة الوباء المستجد، والالتزام بكل التعليمات التي تحقق السلامة والصحة العامة للمواطنين.

وناشد المحافظ المواطنين بالاستمتاع بقضاء عطلة شم النسيم في منازلهم بعيدا عن التجمعات والتكدس، وأن يستمعوا بالتواجد مع أبنائهم وأسرهم في المنازل، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبات على مصرنا الحبيبة بلا وباء وأن تنعم مصر بالأمن والاستقرار.

كان محافظ بورسعيد قد أصدر توجيهاته للأجهزة التنفيذية والأمنية برفع حالة الاستعداد القصوى وتكثيف الحملات لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء للحد من انتشار الفيروس المستجد خلال العطلات الرسمية وأعياد الربيع