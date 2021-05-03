شكرا لقرائتكم خبر عن تدهور الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري بعد إجرائها عملية جراحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت الإعلامية إيمان الحصري عملية جراحية منذ أسبوعين، أدت إلى حدوث مضاعفات مؤسفة نتج عنها ضرورة المكوث في المستشفى.

وكتبت الصفحة الرسمية الخاصة بها «نسألكم الدعاء بالشفاء العاجل إلى الإعلامية القديرة إيمان الحصري، حيث إنها أجرت عملية جراحية منذ أسبوعين الأمر الذي ترتب عليه حدوث مضاعفات نتج عنها ضرورة المكوث في المستشفى والخضوع لعدة عمليات جراحية أخرى، في محاولة طبية مضنية لتلافي الأضرار الناتجة عن العملية الأولى».

وأضافت الصفحة: «كان آخرها عملية بالأمس على أمل استقرار الحالة أولاً أو لا قدر الله إجراء عملية أخرى».