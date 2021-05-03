شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 51 كيلو سجق وكنتاكي فاسدة في بنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الأجهزة التنفيذية في مجالس المدن بالقليوبية بحملات على محلات بيع السلع التموينية ومحلات الجزارة للتشديد على الالتزام بالأسعار وصلاحية المنتجات، وأسفرت الحملة التي قام بها المهندس على عبدالستار، رئيس مدينة بنها، بالتنسيق مع الإدارة الصحية والتموين والمتابعة، عن ضبط 51 كيلو لانشون وسجق وكنتاكي غير صالحة للاستخدام وتحرير 5 محاضر مخالفات متنوعة داخل محلات ومخازن، كما تم تحرير محضرين لعدم وجود شهادات صحية.

وقال رئيس المدينة إن الحملة استهدفت محلات الجزارة بسوق بنها، وتم تحرير 7 محاضر لمحلات لم تتخلص من المخلفات.

وفى مدينة طوخ، قام محمود أحمد محمود، رئيس الوحدة المحلية في ترسا، بحملة للمرور على المخابز بدائرة الوحدة وكذا الصيدليات ومحلات البقالة للتشديد على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا وألزم أصحاب المحلات بارتداء الكمامات أثناء الوقوف في المحلات والتعامل مع المواطنين لمنع انتشار أي عدوى.

وفي مدينة القناطر الخيرية، قام اللواء محمد سالم، رئيس المدينة، بحملة بالتنسيق مع مركز الشرطة للمرور على محلات بيع الأسماك والتشديد على عدم التجمعات والالتزام بارتداء الكمامات.

حملات على المحلات فى بنها وطوخ

حملات على المحلات فى بنها وطوخ

حملات على المحلات فى بنها وطوخ

حملات على المحلات فى بنها وطوخ