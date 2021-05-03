شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف المصرى» يدين الاعتداء الإثيوبي على دير السلطان المصري في القدس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية اعتداء عدد من الرهبان الإثيوبيين على دير السلطان التابع للكنيسة المصرية بالقدس.

‏وأفاد التحالف في بيان له أمس، أن رهبانًا من إثيوبيا أقاموا ليلة الخميس الماضي، خيمة مرفوعا عليها علم الدولة الإثيوبية في ساحة دير السلطان مع تزامن ذلك بقيام الرهبان الإثيوبيين بالاعتداء على الرهبان المصريين والتهكم عليهم.

وحذر البيان من مثل هذه التصرفات التي تتنافى مع قيم التسامح والحق في ممارسة الشعائر، لاسيما وأن دير السلطان أحد أديرة الكنيسة المصرية خارج مصر، وهو جزء من ممتلكات الكنيسة المصرية الأرثوذكسية في الأراضي المقدسة.

وطالب البيان الحكومة الإسرائيلية بوقف مثل هذه التصرفات الاستفزازية من قبل الرهبان الإثيوبيين على الكنيسة المصرية.