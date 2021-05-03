شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل تاجر في البحيرة أثناء ذهابه للسوق وسرقة المواشي الخاصة به والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة البحيرة جريمة قتل بشعة قام خلالها مجهولون بقتل تاجر مواشي يقيم في شمال التحرير أثناء ذهابه إلى السوق وسرقة المواشي الخاصة به ولاذوا بالفرار بعدها.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة أبو المطامير بوقوع جريمة قتل في قرية الظافر بمنطقة شمال التحرير بنطاق مركز أبو المطامير وتم التحفظ على الجثمان ووضعه تحت تصرف النيابة العامة.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة وتبين مقتل «ج. س» يقيم بقرية الظافر شمال التحرير التابعة لمركز أبو المطامير، وأنه كان يستقل سيارة محملة بالمواشي فى طريقه إلى السوق، وأنه اعترضه مجهولون وقاموا بقتله وسرقة المواشى الخاصة به.

قررت إدارة البحث الجنائي فى مديرية أمن البحيرة عمل فريق من ضباط البحث الجنائي لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه.

تم وضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة والتي تولت التحقيق فى الواقعة.

وانتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لشقيق الضحية يطالب فيه بسرعة ضبط الجناة ويقول أن الجناة قاموا بتقييد شقيقة وقتله.