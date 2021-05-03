شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يؤكد التزام المحافظات بغلق الحدائق والمتنزهات بشم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات لتطبيق قرارات الدولة ومنع أى تجمعات أو احتفالات للمواطنين فى إجازة شم النسيم للحد من انتشار فيروس كورونا

وقال وزير التنمية المحلية، إن جميع المحافظات شهدت إغلاق تام للحدائق والمتنزهات والملاهى وتعليق للرحلات النيلية وإغلاق للشواطئ تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن المحافظين ونوابهم قاموا على مدار اليوم بجولات ميدانية لمتابعة الوضع على أرض الواقع ورصد أى مخالفات فى هذا الشأن.

وأجري اللواء محمود شعراوى عدداً من الاتصالات الهاتفية مع بعض المحافظين لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية لتنفيذ الاجراءات الوقائية والاحترازية، وأشاد شعراوى بالجهود التى قامت بها المحافظات على مدار الأيام الماضية، خاصة الحملات المستمرة على المطاعم والمقاهى والكافيهات لضبط المخالفين ومنع الشيشة.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة تطبيق القانون على المخالفين لقرارات الدولة بكل حزم حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين، كما وجه بمواصلة الحملات للتأكد من تطبيق الاجراءات الوقائية لكورونا بالمقاهى والكافيهات والمطاعم، والالتزام بتطبيق القرار الخاص بالمواعيد الصيفية لغلق المحال والمطاعم والمولات التجارية والورش.

وطالب شعراوى، المواطنين بالحرص على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وخاصة ارتداء الكمامة الطبية وتجنب التجمعات وتوخى الحذر والالتزام بالتباعد الاجتماعى واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، قائلا:"حافظوا على أنفسكم وصحتكم وصحة أسركم والتزموا بالإجراءات لخفض أعداد الاصابات والحد من انتشار الوباء.

وطالب وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة التنبيه على القيادات المحلية من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية بالمرور علي مدار اليوم لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية ومنع تجمعات المواطنين، مشيرا إلى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وغرف عمليات المحافظات تتابع الموقف في كافة المراكز والمدن والقرى على مدار الساعة مع الجهات المعنية، كما تتلقى الوزارة أى شكاوى بشأن عدم الإلتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية على مبادرة " صوتك مسموع " من خلال الخط الساخن ( 15330) أو رقم الواتس آب )01150606783 (أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك .