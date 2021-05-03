شكرا لقرائتكم خبر عن "القومي للمرأة" ناعيا مقررة فرع المجلس بالمنوفية: كانت نموذجا مشرفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الحزن والأسى منى المليجى مقررة فرع المجلس بمحافظة المنوفية ، والتى وافتها المنية اليوم.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن منى المليجى كانت نموذجا مشرفا للمرأة المصرية فقد خدمت قضايا المرأة بمحافظة المنوفية بكل حب وجد وتفانى.

وقدمت الدكتورة مايا مرسى خالص العزاء إلى أسرة الراحلة منى المليجى ، داعية الله أن يتغمدها بواسع رحمته ، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.