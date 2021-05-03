شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعنف رئيس حى الدقى ويخصم لمسئول النظافة: أنزل اشتغل أنا؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عنف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حى الدقى، اللواء أحمد عبد الفتاح، بسبب تردى مستوى النظافة فى ميدان المساحة بالحى، ووضع بعض أصحاب الشركات أحجار فى الشوارع أمام الشركات لحجز أماكن للسيارات، ووجه بخصم 5 أيام من مسئول النظافة بالحى، قائلا: "أكثر من مرة نقول الكلام دا.. هل أنزل بنفسى.. أنا بنزل وشغال أهو".

جاء ذلك على هامش جولة ميدانية أجراها المحافظ على عدد من الحدائق العامة والمتنزهات فى المحافظة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتأكد من غلق الحدائق العامة والمتنزهات التزاما بقرارات لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية.

وخلال الجولة توقف المحافظ بسيارته فى ميدان المساحة بحى الدقى ولاحظ تراجع مستوى النظافة ووضع عدد من أصحاب الشركات أحجار أمام الشركات لحجز أماكن السيارات كما لاحظ قيام صاحب أرض فضاء بإنشاء سور حديدى حول قطعة الأرض وتعديه على الشارع.

كما وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، برفع سيارة قديمة وضعها صاحبها أعلى الرصيف، وتغريمه غرامة إتلاف رصيف، مشددا على سرعة رفع كفاءة النظافة فى الحى.

بدأت الجولة بتفقد حديقة الحيوان بالجيزة، وتحدث محافظ الجيزة للتأكد من غلقها أمام الزوار فى شم النسيم، ثم توجه المحافظ إلى حديقة الأورمان النباتية، ووجه رؤساء الأحياء بمتابعة تتفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والتزام الحدائق بقرارات الغلق.

وفى بث مباشر أجراه الخليج 365 أكد محافظ الجيزة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن قرار غلق الحدائق العامة والمتنزهات يسرى على المراسى النيلية وأماكن التجمعات، مناشدا المواطنين بضرورة الإلتزام بالقرارات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يتجه المحافظ إلى حى شمال الجيزة لتفقد حديقة "سفارى بارك"، ثم كورنيش النيل بحى الوراق.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء تامر أبو النجا المشرف العام على الأحياء، وتيسير عبد الفتاح رئيس حى جنوب الجيزة، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة.

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وجه المحافظات برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم والعطلات الرسمية التى أعلنتها الحكومة والتى تبدأ من اليوم السبت وحتى الإثنين القادم، والالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

كما وجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بغلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات وأماكن تجمعات المواطنين ومنع إقامة أى تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية، والتعامل بكل حسم مع المخالفين من أصحاب الكافيهات والمقاهى والمولات التجارية التى تخالف قرارات الحكومة الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا"، وغلقها فورًا، مشددا على أهمية التنسيق الكامل بين كافة القطاعات والمديريات الخدمية بالمحافظات وعلى رأسها الصحة والتموين والطب البيطرى لاتخاذ كافة التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها والمخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات والبضائع للاستهلاك الآدمى، وضبط السلع المخالفة والغير صالحة حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.































