شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 14 مقهى بالشرابية ودار السلام فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ حي الشرابية شمال القاهرة، حملة لاعادة الانضباط لشوارع الحى وللتصدى للمقاهي والمحال المخالفة لمواعيد الغلق وقرارات منع تداول الشيشة حرصا على صحة المواطنين، حيث شهدت الحملة مصادرة 100 شيشة وغلق 9 مقاهي وتحرير عدة محاضر ضد المخالفين.

كما شن حي دار السلام جنوب القاهرة حملة كبرى استهدفت شوارع "التل ، مخيمر، 30 مارس " وأسفرت عن التحفظ علي 40 شيشة ومجموعة من الكراسي والترابيزات وتم غلق 5 مقاهي.



وشدد محافظ القاهرة على جميع رؤساء الأحياء تكثيف الحملات المسائية لمنع التجمعات ولا سيما خلال شهر رمضان المبارك حرصا على عدم زيادة اعداد المصابين.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين مع توقيع الغرامات الفورية على المخالفين .

وطالب محافظ القاهرة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم ، كما طالب أصحاب المقاهي والكافيهات بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يتابع على مدار الساعة الاجراءات التي تتخذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتطبيق الإجراءات الإحترازية فى أحياء العاصمة المختلفة حرصًا على صحة المواطنين.