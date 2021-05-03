شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: المصلون لديهم وعى كبير والتزام تام بعدم إقامة صلاة التهجد بالمساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مسجد أحمد مؤنس، المقام بالجهود الذاتية بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة، ظهر اليوم الاثنين، بحضور الدكتور محمد هشام رئيس مستشفى باب الشعرية، وأمل مسعود أمين عام الاتحاد الإفريقي الأسيوي للمرأة، والشيخ خالد خضر مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والمهندس محمد مؤنس والواعظة نيفين مختار القائمين على إنشاء المسجد.

وقال وزير الأوقاف، إن المسجد تحفة معمارية، وأن الوزارة تسعى لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى في كل ربوع مصر، حيث تم افتتاح أكثر من 1300 مسجد في ثمانية أشهر، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على بيوت الله "عز وجل" مفتوحة، حتى لا نكون سببًا في غلقها مرة أخرى ، داعياً الله "عز وجل" أن يرفع عنا البلاء والوباء وأن يحفظ البلاد والعباد.

وخلال تفقد المسجد جدد الدكتور محمد مختار جمعة، تأكيده على عدم السماح أو المشاركة فى صلاة التهجد بالمساجد، لافتا إلى أنه سيتم إنهاء خدمة أى إمام أو عامل تثبت مشاركته أو السماح بصلاة التهجد داخل المسجد، مؤكدًا ثقة الوزارة في وعى المصلين والشعب المصرى والتزامهم بالضوابط والإجراءات الاحترازية المعلنة.