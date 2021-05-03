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محافظة القاهرة تغلق ممشى أهل مصر لمنع التجمعات ومواجهة كورونا.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أغلقت محافظة القاهرة بالتنسيق مع قوات الشرطة ممشى أهل مصر بكورنيش النيل، وذلك تنفيذا لقرار غلق الحدائق والمتنزهات، لمواجهة جائحة فيروس كورونا، بالتزامن مع الاحتفال بشم النسيم.

ووضعت قوات الشرطة متاريس حديدية بطول الكورنيش، كما نشرت أفراض أمن على الكريق، بالإضافة إلى وضع حواجز بطول المرحلة الأولى لمشروع ممشى أهل مصر لمنع المواطنين من العبور .

 وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة غلق جميع الحدائق والمنتزهات خلال أعياد شم النسيم وذلك حفاظا على سلامة المواطنين ومنعا لانتشار فيروس كورونا ، كما شدد على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى فى جميع القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين خلال أعياد شم النسيم.

وأصدر محافظ القاهرة تعليماته لرؤساء الأحياء باستمرار الحملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم وصرامة ، مع متابعة الالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد غلق المحال والمطاعم، مؤكدا أنه سيتم التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهى التى تخالف تطبيق قرارات الإجراءات الاحترازية وغلقها فورا .

كما شدد محافظ القاهرة على تطبيق القرارات الصادرة بمنع إقامة أى احتفالات أو فعاليات جماهيرية.

وناشد محافظ القاهرة المواطنين بتوخى الحذر والاستمرار فى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا وخاصة خلال هذه المرحلة التى تشهد تزايداً متسارعاً فى تسجيل أعداد المصابين .
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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