شكرا لقرائتكم خبر عن قرينة الرئيس تهنئ المصريين بشم النسيم: انحياز لقيم الجمال من تاريخنا العريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصرى بمناسبة احتفالات شم النسيم.

وكتبت السيدة الأولى، على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أهنئ الشعب المصرى بمناسبة احتفالات شم النسيم، التى تؤكد نهج الشعب المصرى فى انتصاره للحياة مهما كانت التحديات، وإصراراه على الانحياز لقيم الجمال التى يستمدها من تاريخه العريق وحضارته التى ألهمت الإنسانية بأكملها. كل عام وأنتم بخير".