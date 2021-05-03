شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تلقى طلبات رخص البناء فى 27 مركزا ومدينة وفقا للاشتراطات الجديدة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ المحافظات غدا الثلاثاء، عقب انتهاء الإجازات الرسمية وأعياد الربيع، التطبيق الفعلى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، تجريبيا، بعد انتهاء الإجازات الرسمية، وهى المنظومة التى أعلنتها وزارة التنمية المحلية السبت الماضى وكان مقررًا لها 1 مايو وتم تأجيلها حتى غدا الثلاثاء، بسبب الإجازات الرسمية وأعياد شم النسيم.

وأعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أمس الأول السبت، بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات والتى تم اختيارها، وذلك اعتبارا من اليوم 1 مايو 2021 ولمدة شهرين، على أن يستأنف تلقى الطلبات يوم الثلاثاء المقبل عقب الإجازات الرسمية.

وكان الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أكد لـ"الخليج 365"، أن البداية الفعلية للتطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات، سيكون غدا الثلاثاء، نظرًا لتعارض بداية التطبيق المقرر لها 1 مايو، مع الإجازات الرسمية التى أعلنتها الحكومة أيام "السبت والأحد والاثنين" بسبب أعياد العمال وشم النسيم.

وكان الخليج 365 طالب الوزارة بسرعة إعلان اشتراطات البناء الجديدة وفتح تراخيص البناء، بسبب حالة الكساد التى أصابت قطاع المقاولات والبناء منذ نحو عام على وقف أعمال البناء فى المدن وعواصم المحافظات، مما تسبب فى خسائر بالمليارات للعاملين فى القطاع وتعطل ملايين العمال عن العمل.