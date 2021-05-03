شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على الرحلات البحرية بالبحر الأحمر خلال شم النسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة الغردقة بالبحر الأحمر إقبال وزيادة في عدد الرحلات البحرية باللنشات وزيارة جزيرة الجفتون ومناطق الغوص، وشجعت هذه الأجواء الحارة خلال يوم شم النسيم الاهالي والسائحين على النزول للبحر أمام شواطئ القرى السياحية والقيام برحلات الغطس والأنشطة للبحرية وزيارة الجزر البحرية والهروب الحرارة المرتفعة إلى شواطئ الجزر البحرية والمحميات.

فيما أغلقت مدينة الغردقة جميع الشواطئ والحدائق العامة المنتشرة بأحياء المدينة مع تعيين خدمات أمنية عليها من مديرية أمن البحر الأحمر، وذلك لمنع أي تجمعات أو احتفالات في يوم شم النسيم ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا فيما خلت شوارع مدينة الغردقة من أي مظاهر للاحتفالات وسط انتشار وتواجد أمني ومروري، كما أغلق النادي الاجتماعي بمدينة الغردقة أبوابه وشاطئه امام الأعضاء والزائرين.

وقاما اللواءان خالد عبدالهادي، مدير مباحث البحر الأحمر، وعلاء صابر، رئيس مباحث البحر الأحمر، بتفقد الخدمات ومتابعة إغلاق الشواطئ العامة والحدائق.

وناشدت الوحدة المحلية لمدينة القصير بالبحر الأحمر المواطنين الالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء بإغلاق الشواطئ العامة وعدم النزول إلى البحر، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، كما ناشدت الوحدة المواطنين بالحرص والالتزام بالإجراءات الاحترازية بالتزامن مع زيادة أعداد الإصابات خلال الفترة الحالية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة للحد من إنتشار الفيروس وللحفاظ على صحة المواطنين.

فيما نفذت محافظة جنوب سيناء الإغلاق الكامل للشواطئ العامة والمتنزهات وأماكن تجمعات المواطنين والأسواق العامة وغلق المطاعم والكافيهات التي لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية المحددة من وزارة السياحة والتنمية المحلية وباقي الوزارات المعنية.

وأكد محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، على اتخاذ كل التدابير اللازمة للتأكيد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية واتباع أقصى درجات الحيطة والحذر اللازمين للحد من ومنع تفشي الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد ودفع دوريات ولجان متخصصة للمرور على الشواطئ العامة والمتنزهات للتأكد من غلقها وعلى المطاعم والكافيهات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وذلك للحفاظ على صحة مواطني وأهالي المحافظة والعاملين بها والزوار بمختلف مدن المحافظة.

يأتي ذلك تأكيدًا على استمرار جنوب سيناء كأحد أقل محافظات مصر في نسب الإصابات بالفيروس.

وشدد «فودة» على كل رؤساء المدن بالمحافظة ومديري مديريات الخدمات بها باستمرار العمل والمتابعة والمرور الدوري الدائم لمنع أية تجمعات وتأكيد إغلاق المتنزهات والشواطئ العامة واستقرار الأسعار للمواد الغذائية واللحوم والأسماك وتأكيد جودتها وصلاحيتها كما شدد محافظ جنوب سيناء على رفع درجات الإستعداد للمديريات والأجهزة المعنية وخاصة مديرية الصحة والمستشفيات ومرفق الإسعاف ومديرية التموين والطب البيطري وباقي المديريات ذات الصلة مع تحديد مهام دقيقة لكل منها الالتزام بتنفيذها حرصاً على مواطني جنوب سيناء وزائريها.

وأكد «فودة» على دور مديرية أمن جنوب سيناء وكافة الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والنظام وتأكيد فرض الالتزام خاصة بإغلاق الشواطئ العامة والمتنزهات وضبط الأسواق.