شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات مشددة لمنع التجمعات وغلق تام للكورنيش والحدائق والمنتزهات في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شددت سلطات محافظة الأقصر، من حملاتها للمرور على كل المناطق والحدائق والمنتزهات بمدن المحافظة للتأكد من إغلاق الكورنيش والحدائق والمتنزهات على مدار اليوم الذي يوافق عيد شم النسيم.

من جانبه، أكد محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى مراكز المحافظة، لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمنع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية خلال شم النسيم للحد من انتشار فيروس كورونا

وشدد محافظ الأقصر على متابعة رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية مدى الالتزام بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية في جميع المنشآت العامة والحكومية ووسائل المواصلات العامة، مع استمرار تكثيف جهود النظافة والتطهير والتعقيم بالمنشآت العامة والحكومية بجميع مدن المحافظة.

ووجه محافظ الأقصر، بالمرور الدوري من خلال اللجان المعنية على الكافتيريات والمولات التجارية وغيرها لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية، مع منع أي صور للتجمعات حرصًا على سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا

وشددت محافظة الأقصر بجميع المواطنين بضرورة التعاون والالتزام بتطبيق كل الاجراءات الاحترازية خاصة ارتداء الكمامة والتباعد الإجتماعى وتفهم طبيعة المرحلة التي تحتم الالتزام التام بكل التعليمات الواردة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد والعبور من تلك المرحلة بسلام.