شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يوجه بالقضاء على البناء المخالف في المهد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت محافظة الإسكندرية تنفيذ منظومة التراخيص الجديدة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمنع البناء العشوائي، وإطلاق الاشتراطات البنائية الجديدة للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص ووقف الفوضى بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين وإيجاد حياة بها متنفس للمواطنين وتنظيم الشكل العام.

إلى ذلك وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الإثنين، بسرعة القضاء على البناء المخالف في المهد، والتشديد على الأجهزة التنفيذية بإزالة جميع صور المخالفات وعدم السماح بعودة فوضى البناء المخالف مرة أخرى وضرورة التصدي لأي محاولات بناء مخالف بكل حزم.

وشنت الأحياء عدد من الحملات المفاجئة للقضاء على البناء المخالف، في حي المنتزه أول تمكنت حملة مكبرة من إيقاف أعمال تشطيب محل بشارع القاهرة، وإيقاف أعمال مخالفة بالعقار الكائن بشارع الجيش والتحفظ على المواد والمعدات المستخدمة في البناء.

وقام حي شرق بمواصلة حملته لإيقاف أي أعمال بناء مخالف حيث تم فك شدة خشبية بالدور الثاني بالعقار الكائن بالطريق الزراعي عزبة الموظفين، وإيقاف أعمال بناء مخالف بشارع جمال عبدالناصر منطقة الرابعة الناصرية وتم تسليم الأعمال المخالفة لمقاول الهدم لإزالة المخالفات بالكامل.

وفي حي العامرية ثان تمكنت وحدة الإزالة الفورية بإزالة أسوار مبنى بالطوب الأبيض بشارع العمومي الناصرية الجديدة، وإزالة حوائط بمدخل قرية ١ بنجر السكر، وحوائط مباني وأسوار بعزبة المكرونة طريق الهوارية قبلي السكة الحديد، وإزالة سقف بالدور الأرضي بشارع مسجد السلام ارض الصعايدة قبلى السكة الحديد، وأعمال بناء مخالف أخرى بمنطقة البحوث.

وشن حي العجمي حملة مكبرة أسفرت عن إيقاف أعمال بناء مخالف بشارع ٢/٦١ أكتوبر، وإيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بشارع ٨/٤٥ وتم التحفظ على المعدات المستخدمة بالمخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما شن حى المنتزه ثان حملة تم فيها إيقاف أعمال مخالفة بشارع 25 طوسون، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتستمر الحملات الدورية المفاجئة للتصدي لأي محاولات بناء مخالف على مدار اليوم وخلال العطلات.