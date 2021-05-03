شكرا لقرائتكم خبر عن القومي للمرأة: التشهير والخيانة والتحريض علي التحرش أبرز قضايا «برامج رمضان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التحريض على العنف والتشجيع على التحرش، وغلبة الطابع الذكوي على ضيوف بعض البرامج.. تلك هي أبرز الملاحظات التي رصدها التقرير الأولي لرصد صورة المرأة بالبرامج التلفزيونية المذاعة خلال شهر رمضان، والذي أصدرته لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، وتلقت «المصري اليوم» نسخة منه.

أوضحت المؤشرات الآولية للتقرير عدد من السلبيات في بعض البرامج التلفزيونية المعروضة على مختلف المحطات التللفزيونية منها عدم إلتزام بعض البرامج بالكود الأخلاقي لمعالجة قضايا المرأة، والتحريض على العنف وتشجيع على التحرش«كما ظهر في إحدى حلقات برنامج لحظات جريئة» على قناة «القاهرة والناس» بأن لبس الفتيات يكون سبب كبير للتحرش، فضلا عن غلبة الطابع الذكوري في ضيوف برامج المقالب مثل ضيوف برنامج «رامز عقله طار» الذي احتوى على عديد من الألفاظ الجارحة من مقدم البرنامج فضلا عن السلوكيات غير المقبولة.

وعلى الرغم من أن برنامجي «شيخ الحارة» و«العرافة» كان بهم قضايا سلبية عن المرأة مثل: انتهاك الخصوصية، الخلافات والفضائح، التشهير، الخيانة، الغيرة، التعصب، التجاوز بالإساءة وغيرها، إلا أنهما احتوا في المقابل على صور إيجابية للمرأة مثل التحكم في الغضب، الشخصية القوية، القدرة على التحدي، الثقة، الصراحة، احترام الأديان، تقبل الاختلاف مع الآخر.

في المقابل، قدمت بعض البرامج صورة إيجابية عن المرأة، وأبرزت صور المرأة بإعتبارها السند، كاتمة السر الصامدة المكافحة، المضحية، المساعدة للغير، وتناول البرنامج واجبات المجتمع والرجل نحو المرأة، كما يبرز بعض القضايا الاجتماعية التي يحرص عليها المجلس القومي للمرأة كالتماسك الاجتماعي بين المسلمين والمسيحيين، الوطنية والتضحية بالشهادة وغيرها، وظهر ذلك من خلال البرامج الاجتماعية والدينية، مثل برامج «الثمن، الحياة أخلاق، يا أنا يا هي، بيت للكل».

ظهرت قضية الوحدة الوطنية والتماسك بين نسيج الشعب المصري المسلم والمسيحي من خلال برنامجي «هدية الرئيس واطمن»، بالإضافة إلى تناولت بعض البرامج قضايا مثل العنف الأسري، الطلاق، التفكك الأسري، استقلالية المرأة عن الرجل.

يذكر أن المجلس القومي للمرأة ومن خلال لجنة الإعلام برصد الأعمال التليفزيونية المقدمة في شهر رمضان للخروج بمؤشرات حول صورة المرأة في الانتاج الاعلامي لرمضان 2021 سواء على مستوى البرامج- الدراما -الاعلانات في التليفزيون والصحف الورقية والإلكترونية والإذاعة.

واعتمدت اللجنة في رصدها على معايير الكود الإعلامي لمعالجة قضايا المرأة في وسائل الإعلام الصادر عن المجلس القومي للمرأة في 2018 وأقره المجلس الأعلى للإعلام.

واعتمد تقرير اللجنة على اعتماد استمارة تحليل مضمون التي تم تصميمها واختبارها لرصد الأعمال الرمضانية لهذا العام 2021الاستعانة بنخبة من خبراء وأساتذة الإعلام بالجامعات ووسائل الإعلام المختلفة المتطوعين للعمل في الرصد والتحليل، وتم تشكيل فرق بحثية مكونة من 135 طالب وطالبة من كلية الآداب جامعة عين شمس وتدريبهم على استمارة التحليل في إطار التعاون مع المجلس القومي للمرأة، كما تم القيام بحصر شامل ثم رصد وتحليل صورة المرأة في معظم البرامج التليفزيونية خلال موسم رمضان 2021، وبلغ عددها 11 برنامج والتي تمثلت في (شيخ الحارة والجريئة -يا أنا يا هي -هدية الرئيس-الثمن- مقلب خمس نجوم- رامز عقله طار- الحياة أخلاق- بيت للكل العرافة- اطمن -لحظات جريئة) منها 5 برامج تقدمها مذيعة أو تشارك في تقديمها، وهي (شيخ الحارة والجريئة -يا أنا يا هي – العرافة – خمس نجوم – بيت للكل)