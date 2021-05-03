شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 150 شيشة وغلق مقاهي خلال حملات لمتابعة إجراءات كورونا بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العميد خالد كشك رئيس مركز ومدينة الخانكة شن حملة على المقاهي قادها طلال ربيع نائب رئيس المدينة والنقيب عادل المصري شرطة المرافق وطارق دبور وأشرف سعيد قسم الاشغالات بمجلس المدينة.

قال رئيس المدينة إن الحملة شملت قريتى المنايل وعرب العليقات، وأسفرت عن ضبط ومصادرة 70 شيشة وعمل الاجراءات القانونية ضد أصحاب المقاهي لتحويلهم للنيابة العامة المختصة وذلك لتقديمهم شيش للمواطنين ومخالفتهم قرار رئيس الوزراء.

وضبطت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها برئاسة المهندس على عبدالستار 45 شيشة في حملة على المقاهى والكافيهات، وتحرر 4 محاضر لمقاهى مخالفة و22 محضر عدم ارتداء كمامة.

وقاد اللواء خالد المحمدى رئيس مدينة الخصوص حملة مكبرة لإزالة الاشغالات ورفع المخلفات استهدفت ميدان موقف الاتوبيس وشارع الخصوص العمومى ومنطقة المعجينى كما شملت الحملة المرور على المقاهي للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المقاهي المخالفة وأسفرت الحملة عن ضبط عدد ٣٦ شيشة وتم غلق عدد ٣ مقاهى.