شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل حالة إيجابية و7 حالات شفاء من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء حالة إيجابية و7 حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه تم تسجيل حالة إيجابية بفيروس كورونا ليصل عدد الحالات الإيجابية إلى 413 حالة، بجانب تسجيل 7 حالات شفاء لترتفع إلى 2464 حالة شفاء منذ بداية الجائحة.

وأشار إلى أن عدد حالات الوفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة 151 منذ بداية الجائحة، لافتًا إلى وجود 18حالة تحت الحجز بالمستشفيات و74 حالة أخرى، تحت العزل المنزلي للاشتباه في إصابتها بالفيروس.