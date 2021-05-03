شكرا لقرائتكم خبر عن للعام الثاني.. «الزراعة»: إغلاق حدائق الحيوان والأسماك والأورمان خلال شم النسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أبواب حديقة الحيوان والأورمان والأسماك وحدائق الحيوان الإقليمية أمام الزوار للمرة الثانية منذ انتشار فيروس كورونا، للعام الثاني على التوالي، ضمن حزمة من القرارات الحكومية للحد من التجمعات خلال الاحتفال بأعياد شم النسيم.

ولجأت الوزارة لعرض أفلام تسجيلية لحدائق الحيوان والأسماك والأورمان على وسائل التواصل الاجتماعي نظرًا لأنها مغلقة يوم شم النسيم بقرار من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا بسبب التكدس والزحام.

وأوضح بيان رسمي للوزارة أصدرته، اليوم الإثنين، أن هذه الأفلام لمن يريد الاستفادة منها في البرامج والخدمات الإخبارية أو حتى الاستمتاع بمشاهدتها هو وأسرته. إنها مجهود بسيط فكرنا من خلاله نقل الحديقة للمواطنين بدلًا من انتقالهم إليها.