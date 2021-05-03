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وكيل صحة الشرقية يتابع تطعيم العاملين في المنشآت الصناعية بلقاح كورونا

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وليد صالح 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الاثنين، تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالمنشآت الصناعية بمدينتي بلبيس والعاشر من رمضان، وذلك لتطعيم العاملين بالمصانع للمرة الأولى بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من «كوفيد١٩».

وتابع وكيل الوزارة تطعيم المواطنين بالمراكز الطبية، والتأكد من انتظام سير العمل، وأداء فرق التطعيم الثابتة والمتحركة لعملهم بصورة جيدة، في إطار تقديم الخدمة الطبية للمواطنين والعاملين، تيسيرًا عليهم من مشقة السفر، وحفاظاً عليهم من هذا الوباء والإصابة بفيروس كورونا

وقام وكيل وزارة الصحة بالتأكد من جاهزية الفرق الطبية، وإتباع خطوط السير المحددة، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم، وكذلك التأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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