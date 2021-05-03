شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد أعمال مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها، حيث تم الإنتهاء من أعمال التخطيط المروري لشوارع كورنيش النيل ومسجد ناصر و٨، وذلك وفقا لاحدث المواصفات والمعايير الخاصة بالطرق.

وقال بيان صحفي الإثنين، إن أعمال التخطيط تأتي في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري للعاصمة بنها، ويتضمن اماكن عبور المشاة والحارات المرورية وأماكن الانتظار.

يذكر أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ ٤٥ مليون جنيه ويتضمن عناصر انشائية وجمالية ومسطحات خضراء واماكن لذوي الهمم بما يليق بأبناء العاصمة بنها، كما أن كل الأعمال الاستشارية الخاصة بالمشروع تتم تحت إشراف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ومديرية الطرق والتطوير الحضري بالمحافظة.

يأتي هذا ضمن مخطط تطوير مدينة بنها والذي تم إعداده بتوجيهات من المحافظ وسيعمل على إبراز الوجه الحضاري اللائق للعاصمة.

محافظ القليوبية يتابع أعمال تخطيط شوارع كورنيش النيل ومسجد ناصر و ٨ ببنها

محافظ القليوبية يتابع أعمال تخطيط شوارع كورنيش النيل ومسجد ناصر و ٨ ببنها

محافظ القليوبية يتابع أعمال تخطيط شوارع كورنيش النيل ومسجد ناصر و ٨ ببنها

محافظ القليوبية يتابع أعمال تخطيط شوارع كورنيش النيل ومسجد ناصر و ٨ ببنها

محافظ القليوبية يتابع أعمال تخطيط شوارع كورنيش النيل ومسجد ناصر و ٨ ببنها

محافظ القليوبية يتابع أعمال تخطيط شوارع كورنيش النيل ومسجد ناصر و ٨ ببنها

محافظ القليوبية يتابع أعمال تخطيط شوارع كورنيش النيل ومسجد ناصر و ٨ ببنها

محافظ القليوبية يتابع أعمال تخطيط شوارع كورنيش النيل ومسجد ناصر و ٨ ببنها

محافظ القليوبية يتابع أعمال تخطيط شوارع كورنيش النيل ومسجد ناصر و ٨ ببنها