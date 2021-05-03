شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شخص في مستشفى العريش العام متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفى شخص في مستشفى العريش العام، الاثنين، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد حالات الوفاة بشمال سيناء إلى 151 حالة منذ بداية جائحة كورونا

وقال الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء في بيان، الاثنين، إنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة، خلال عمليات الغُسل والتكفين بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية، بجانب دفن الحالة المتوفاة في مقابر مدينة العريش، بحضور عدد قليل من أفراد أسرته.

من جانبه، قال محمد صلاح، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، أن حالة الوفاة لرجل في الخامسة والأربعين من العمر، مقيم في مدينة العريش، وتوفى داخل قسم العزل في مستشفى العريش العام متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد