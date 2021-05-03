شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 26 محضر إشغالات وتعديات على الطريق العام بمدينة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر، بقيادة اللواء أشرف منير نائب مدير أمن الأقصر، مساء الأحد، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ورفع الإشغالات، في مناطق شارع كورنيش النيل والممشى السياحي وميدان صلاح الدين وشارع التليفزيون بمدينة الأقصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت الحملة عن تحرير ٢٦ محضر إشغال طريق، ١١ بائع متجول، ٩ نظافة عامة، ٤ محضر شيشة وضبط ٢٨ شيشة، ١٩ تصالح كمامات، ٢٥ مضبوطات متنوعة، ٤٩ إزالات إدارية.

شارك بالحملة العميد عمرو حسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمقدم خالد الغول، مدير إدارة شرطة المرافق، والرائد بهاء أبوعايد، وكيل الإدارة، والنقيب محمد عبدالحكيم، معاون أول مباحث المرافق، والنقيب شاذلي صابر والنقيب محمد فريد، ومسؤولي مجلس مدينة الأقصر.

يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، لتحقيق الانضباط العام ومتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.