شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أكثر من 1500 وجبة غذائية على المستحقين يوميًا بشمال سيناء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء عن قيام الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة بتوزيع أكثر من 1500 وجبة غذائية على المستحقين يوميًا، خلال شهر رمضان المبارك.

وأكدت سعدية محمود، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، أنه يتم توزيع أكثر من 1500 وجبة ساخنة يوميًا خلال شهر رمضان على المستحقين من الأسر الأولي بالرعاية والفقيرة في مختلف مدن المحافظة، بخلاف المساعدات العينية والنقدية.

أضافت محمود أن جمعية الفئات الخاصة بالعريش توزع يوميًا عدد 200 وجبة ساخنة، وجمعية حدوتة توزع يوميًا عدد ٢٠٠ وجبة، وجمعية الصفوة توزع يوميًا 400 وجبة يوميًا، ومؤسسة مصر الخير توزع يوميًا 400 وجبه ساخنة، بجانب قيام فريق أصحاب البصيرة من المكفوفين وضعاف البصر بتوزيع 305 وجبات غذائية على المستحقين.

أشارت محمود إلى أن التوزيع يجري في مختلف أحياء مدينة العريش مثل الصفا والسمران وكرم أبونجيلة والمساعيد ووسط المدينة وعاطف السادات، بجانب قري بئر العبد، خاصة قرية الروضة.

أوضحت محمود أن الوجبات الخاصة بالافطار تضم «أرز- لحمة أو دجاج- خضار متنوع- سلطه خضراء- تمر- عصير»، وذلك بخلاف وجبات السحور التي تقوم بعض الجمعيات بتوزيعها يوميًا بالعريش.

توزيع وجبات علي المستحقين بشمال سيناء

توزيع وجبات علي المستحقين بشمال سيناء

توزيع وجبات علي المستحقين بشمال سيناء

توزيع وجبات علي المستحقين بشمال سيناء

توزيع وجبات علي المستحقين بشمال سيناء

توزيع وجبات علي المستحقين بشمال سيناء

توزيع وجبات علي المستحقين بشمال سيناء

توزيع وجبات علي المستحقين بشمال سيناء

توزيع وجبات علي المستحقين بشمال سيناء