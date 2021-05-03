شكرا لقرائتكم خبر عن غلق تام لمصيف بلطيم والحدائق والمتنزهات في شم النسيم بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت شواطئ مصيف بلطيم وحدائق ومنتزهات كفر الشيخ إغلاقًا تامًا وخلوًا تامًا من المواطنين تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء بغلقها يوم شم النسيم، في إطار الإجراءات التي فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا .

ففي مصيف بلطيم خلت شواطئه الستة من أي رواد، وفي مدينة دسوق المشهورة متنزهاتها النيلية، حيث تطل علي فرع رشيد فظهرت وكأنها مهجورة.

وتم غلق حديقة الأسرة والطفولة، كما تم غمر حائق الميدان الإبراهيمي بالمياه ومنع أي من المواطنين بالجلوس بها، كما تم حظر أي تنزهات بالأندية الرياضية أو مراكز الشباب.

وفي مدينة فوه تم غلق أبواب حديقة العائلات ومنع أي تجمعات علي شاطئ النيل, أيضا في مدينة مطوبس تم منع أي تجمعات بحدائق إدفينا، وفي كافة المتنزهات والحدائق العامة بصفة عامة على مستوي المحافظة تم دعم التواجد الشرطي لمنع أي تجمعات أو الجلوس بها تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، ورغم أن اليوم هو موسم باعة الفسيخ بالمحافظة، خاصة مدن دسوق وفوه وسيدي سالم، إلا أن تلك المحال شهدت ركودا كبيرا لعدم الإقبال عليها بسبب تلك الإجراءات تخوفا من كورونا.

غلق تام لمصيف بلطيم والحدائق والمتنزهات في شم النسيم بسبب كورونا

غلق تام لمصيف بلطيم والحدائق والمتنزهات في شم النسيم بسبب كورونا

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