شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يطالب إسرائيل بالتوقف عن الانتهاكات في الأقصى واحترام الوضع التاريخي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكرت وزارة الخارجية الأردنية، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف/ وإمعانها بالانتهاكات من خلال السماح بإدخال المتطرفين للمسجد في أول أيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وتحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز في بيان اليوم الاثنين، إن المملكة تدين التصرفات الإسرائيلية بحق المسجد وترفضها، وتعدها انتهاكاً صارخاً للوضع القائم التاريخي والقانوني، وللقانون الدولي، ولالتزامات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، ولحرمة المسجد وقدسية الشهر الفضيل.

وأكد الفايز، أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الوحيد والحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه بموجب القانون الدولي والوضع القائم التاريخي والقانوني.

وأشار إلى أن الوزارة وجهت اليوم إلى إسرائيل مذكرة احتجاج رسمية طالبتها فيها بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها، واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، واحترام سلطة وصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.

ودعا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للضغط على إسرائيل؛ لوقف الانتهاكات المستمرة في الحرم الشريف.