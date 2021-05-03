شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطب الوقائى : المعامل المركزية لم ترصد أى ظهور للسلالة الهندية من كورونا فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن فيروس كورونا يتحور باستمرار و تتغير خصائصه، مضيفا أن المعامل المركزية في مصر لم ترصد ظهور أى حالة من حالات السلالة الهندية للفيروس، مشيرًا إلى أن المناعة العامة يكتسبها الشخص من طريقين الأول هو أن يصاب بالفيروس فتصبح لديه أجسام مضادة، والطريق الآخر هو أخذ اللقاح لتكوين تلك الأجسام المضادة، مؤكدا أن حدة تلك الموجة من الفيروس ستنكسر خلال أيام، ووضع مصر الصحى أفضل من كثير من دول العالم خلال جائحة كورونا.

وتابع عيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور والذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، أن معظم الأطباء مقبلون على تلقى لقاح فيروس كورونا، مضيفا أن لقاح استرازينكا يعتبر من أفضل اللقاحات المضادة للفيروس، مشيرا إلى أنه ليس له علاقة بتجلطات الدم.

من جانب آخر، كان الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، أكد أن هناك زيادة عالمية في تسجيل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مختلف دول العالم، للأسبوع التاسع على التوالى، مشيرا إلى أنه تم رصد 152 مليون إصابة بالفيروس عالميا، وأكثر من 3 ملايين حالة وفاة منذ بداية الجائحة، منهم مليون حالة فى أخر 3 شهور فقط، وأعلى الإصابات عالميا خاصة في الهند والبرازيل والولايات المتحدة، وفى مصر حتى الآن تم رصد 228584 حالة مصابة، وأن إجمالى عدد الوفيات 13405، وعدد حالات الشفاء 171542.