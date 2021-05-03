خلال 24 ساعة.. ضبط 98 سلاح ناري وتنفيذ 51753 حكم قضائي متنوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مُكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط (98 قطعة سلاح ناري، بحوزة 92متهمًا).

وفي مجال تنفيذ الأحكام، نفذت الحملات (51753) حكم قضائي متنوع، بإجمالي (4936) محكوم عليهم.

كما ضبطت الحملات، 136 قضية مخدرات، بإجمالي 141 متهمًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.