ضبط مرتكبي واقعة إضرام النيران بأحد الجراجات بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية، 3 أشخاص؛ لإشعالهم النيران في جراج تابع لحي العجوزة وجزء منه خاص بجهاز السيرفيس بمحافظة الجيزة.

تبلغ لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، بنشوب حريق داخل جراج تابع لحي العجوزة وجزء منه خاص بجهاز السيرفيس بمحافظة الجيزة للتحفظ على السيارات ومركبات "التوكتوك" المخالفة، وتم إخماده "دون حدوث إصابات" وما قرره المُبلغ/ مسئول أمن بالجراج أنه أثناء تواجده داخل الجراج محل البلاغ فوجئ بنشوب حريق محدود بمقدمة إحدى السيارات وأن سبب الحريق سقوط زجاجة تحوي مادة سريعة الاشتعال.

بتكثيف تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"-مقيمون بدائرة مركز شرطة أوسيم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر أحدهم أنه تم ضبط مركبة "توكتوك" قيادته بدائرة القسم لمخالفته خط السير بالمناطق الحضرية وتم حجز مركبة "التوكتوك" بالجراج محل البلاغ، ولدى توجهه ووالدته للجراج للاستعلام عن إجراءات استلام مركبة "التوكتوك" فحدثت مشادة كلامية بينه وبين أحد الموظفين الأمر الذي أثار استيائه ونظراً لعدم تمكنه من إنهاء إجراءات الحجز قرر الانتقام وإضرام النيران بالجراج وفي سبيل ذلك استعان بصديقيه، "وأيدا ذلك" وأرشد عن الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.