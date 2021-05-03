النيابة تستعجل تقرير خبراء الأدلة الجنائية في حريق كنيسة "ماري مينا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

استعجلت نيابة العمرانية تقرير خبراء الأدلة الجنائية حول أسباب حريق كنيسة "ماري مينا والملاك سوريال" بشارع مجمع المدارس والذي التهم طابقين كاملين بالمبنى.

وكانت كلفت النيابة الأدلة الجنائية بفحص موقع الحريق وبيان سببه ونقطة بدايته ونهايته وحصر الخسائر التي تسببت فيها النيران، وطلبت النيابة استدعاء عدد من خادمي الكنيسة لسماع أقوالهم حول الواقعة وكيفية نشوب الحريق.

واستعجلت النيابة التحريات النهائية للمباحث حول الواقعة.

كان صرح مصدر أمنى أن قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة انتقلت إلى كنيسة ماري مينا والملاك سوريال فور تلقيها بلاغ بتصاعد أدخنة من نوافذ الكنيسة.

وأضاف أنه تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين كنيسة "ماري مينا والملاك سوريال" بتصاعد الأدخنة.

وتبين من الفحص أن الكنيسة المشار إليها خالية من أي مترددين سوى بعض العاملين بها وأن المبنى مكون من أربع طوابق وحدوث اشتعال بالطابقين الثالث والرابع.

وأوضح أن سبب الحريق حدوث خلل في التوصيلات الكهربائية بالسقف المعلق بالدور الثالث، ما أدى إلى اندلاع الحريق وامتداده للدور الرابع، تمكنت القوات من السيطرة على الحريق واخماده ومنع امتداده ولم تقع أية وفيات وحدوث بعض الاختناقات بين العاملين المتواجدين بالكنيسة أثناء نشوب الحريق، وقد تم تقديم الإسعافات اللازمة لهم ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.