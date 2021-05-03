خلال حملة أمنية.. ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات وأسلحة في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

وجه قطاع الأمن العام، حملة أمنية مُكبرة، بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت (دائرة مركز شرطة أبشواي).

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 4 متهمين "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، بحوزتهم 4 قطع سلاح ناري.

كما ضبطت الحملات 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية".

يأتي ذلك في إطار الجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط متجري المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات.